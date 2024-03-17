«Обязаны готовиться к любым сценариям». Макрон не исключил возможность проведения наземных операций Франции на Украине

Макрон не исключил возможность проведения наземных операций Франции на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Parisien не исключил возможность проведения наземных операций на Украине в какой-то момент.
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