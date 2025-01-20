CNN: Трамп хочет подписать сотню указов в первый день и "шокировать систему"

REUTERS/Cheney Orr Избранный президент США Дональд Трамп и его команда собираются "шокировать систему", поскольку республиканец намерен подписать более ста указов сразу после инаугурации, сообщил телеканал CNN.
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