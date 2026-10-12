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"МегаФон": в августе зараженных вирусами смартфонов в РФ увеличилось на 77%

"МегаФон": в августе зараженных вирусами смартфонов в РФ увеличилось на 77%

Летом 2026 года число российских пользователей, на смартфонах которых выявили вредоносные программы, выросло на 34% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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