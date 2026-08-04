Атомная дилемма Армении: чему учит опыт Болгарии?

Опыт сохранения советской технологической базы через глубокую модернизацию актуален для Еревана как никогда Недавний визит руководства Армянской (Мецаморской) АЭС на болгарскую АЭС «Козлодуй» сложно оценить как очередной обмен опытом между двумя атомными объектами, созданными в рамках советской инженерно-технологической школы.