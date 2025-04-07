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Царьград

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Мотоциклист «Центра» заминировал тыл ВСУ: уничтожены 2 боевые машины

Мотоциклист «Центра» заминировал тыл ВСУ: уничтожены 2 боевые машины

Боец мотострелкового полка группировки «Центр», используя мотоцикл, установил мины в тылу украинских войск у границы с Днепропетровской областью.

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