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Боярский о России на ЧМ-2026: «Не вышла бы даже в 1/8 финала. Посидели бы в группе, поучились. Рановато нам. Нет ни тренера мирового масштаба, ни игроков»

Народный артист России Михаил Боярский считает, что сборная России не смогла бы успешно выступить на чемпионате мира-2026.

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