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Закон, порядок, государство

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Сотрудники полиции из УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве организовали сбор гуманитарной помощи и отправили в зону СВО беспилотники

Все для победы: сотрудники полиции из УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве передали нашим бойцам на передовую в зону СВО беспилотные летательные аппараты Полицейские организовали сбор гуманитарной помощи и отправили в зону СВО беспилотники, которые являются незаменимыми помощниками для ведения удаленной разведки.

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Комментарии
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Н
Николай
Это конечно хорошо, но лучше бы они занимались своими НЕПОСРЕДСТВЕННЫМИ обязанностями, м.б. и не было в мааскве проблем с мигрантами!!! А сбором &quot;гуманитарной помощи&quot; можно заняться во вне рабочее время!!!!!!!!!!!!
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13 час.

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