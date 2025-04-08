Чемпионат России по волейболу (жен). Финал. Казанское «Динамо» встретится с «Локомотивом»

Pari Суперлига Чемпионат России по волейболу Женщины Финал Первый матч 8 апреля Динамо-Ак Барс Казань – Локомотив – 18:30 Второй матч 10 апреля Динамо-Ак Барс Казань – Локомотив – 19:30 Третий матч 14 апреля Локомотив – Динамо-Ак Барс Казань – 20:00 ПРИМЕЧАНИЕ: серия до трех побед.
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