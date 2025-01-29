Аномально тёплая зима: как это влияет на здоровье и иммунитет людей

Тёплый январь в Москве может побить рекорды. Невролог Екатерина Демьяновская предупреждает о рисках: ослабление иммунитета, обострение хронических болезней и рост респираторных заболеваний из-за изменений температур и отсутствия зимнего солнца.
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