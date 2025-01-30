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  • Эмма
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  • АндрейБорков
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Питерский закон о "хрущёвках" раскритиковали столичные депутаты

Питерский закон о "хрущёвках" раскритиковали столичные депутаты

изменения направлены на защиту прав жителей при расселении и сносе их домов.В феврале 2025 года Государственная Дума России рассмотрит поправки, предложенные властями Санкт-Петербурга, в Жилищный и Градостроительный кодексы.

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