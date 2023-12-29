Залужный заявил, что ВС РФ атаковали украинскую критическую инфраструктуру

РИАМО - 29 дек. Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в результате массированного ракетного удара по Украине повреждения получили объекты критической инфраструктуры, а также промышленности и военного сектора, сообщает «Царьград».
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