Самый главный вопрос сегодняшнего дня – это как воспитать подрастающее поколение так, чтобы и через сто, и через двести лет наша страна оставалась такой же великой и самодостаточной.
НИКИТА МИХАЛКОВ НАЗВАЛ СПОСОБ СОХРАНИТЬ РОССИЮ ВЕЛИКОЙ СТРАНОЙ
Комментарии
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ВераВерная
Спасибо за статью. Стараюсь не пропускать выпуски " Бесогона", и этот смотрела. Михалков прав, и низкий ему поклон, что берётся за такие непростые темы.
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16 час.
Лш
Лариса шумбасова
С Михалковым согласна полностью, молодежь надо воспитывать, рассказывать с яслей что такое хорошо, а что такое плохо!!!
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9 час.
Serte Verte
Даже читать неохото, о думах человека который вылил в своих фильмах тонны фекалий на граждан своей родины, тянущий и прославляющий весьма спорных философов любящих германию времен третьего рейха. Который и создавал своим творчеством неуважение к своей стране в умах людей.
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3 час.
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