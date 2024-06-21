НИКИТА МИХАЛКОВ НАЗВАЛ СПОСОБ СОХРАНИТЬ РОССИЮ ВЕЛИКОЙ СТРАНОЙ

ВераВерная Спасибо за статью. Стараюсь не пропускать выпуски " Бесогона", и этот смотрела. Михалков прав, и низкий ему поклон, что берётся за такие непростые темы.

Лш Лариса шумбасова С Михалковым согласна полностью, молодежь надо воспитывать, рассказывать с яслей что такое хорошо, а что такое плохо!!!