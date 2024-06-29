Частичная брекет-система при лечении подростков

Какие брекеты лучше ставить https://ormco.ru/sections/kakie-brekety-luchshe-stavit/ подростку? Современная ортодонтия успешно практикует использование частичной брекет-системы при коррекции прикуса в детском возрасте.
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