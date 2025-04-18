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Матвиенко назвала театром абсурда идеи провести мероприятия 9 мая в Киеве

Матвиенко назвала театром абсурда идеи провести мероприятия 9 мая в Киеве

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Председатель Совфеда Валентина Матвиенко охарактеризовала как театр абсурда предложение ряда европейских политиков провести в Киеве мероприятия ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

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