Матвиенко назвала театром абсурда идеи провести мероприятия 9 мая в Киеве

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Председатель Совфеда Валентина Матвиенко охарактеризовала как театр абсурда предложение ряда европейских политиков провести в Киеве мероприятия ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
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