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Неймар удален в матче со «Страсбуром». Бразилец получил 2 желтые за шлепок по лицу соперника и за симуляцию за 2 минуты

Неймар удален в матче со «Страсбуром». Бразилец получил 2 желтые за шлепок по лицу соперника и за симуляцию за 2 минуты

Неймар удален в матче «ПСЖ» – «Страсбур» (1:1, второй тайм). Бразильский форвард заработал 2 предупреждения за 2 минуты.

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