Крым 24 |Z| Все новости Крыма

😨В Онкодиспансере Севастополя из-за перебоев с водой пациентам предложили уехать домой или обратиться за помощью к родственникам «Поступило сообщение о том, что в онкологическом диспансере из-за перебоев с водоснабжением ряду пациентов предложили уехать домой, либо чтобы родственники привезли воду в больницу», — сообщил губернатор города Михаил Развожаев.