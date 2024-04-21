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Чья возьмет на поле боя? Корпус украинских Rangers бросят в «штыки» против российских морпехов, «Ахмата» и десантуры

Чья возьмет на поле боя? Корпус украинских Rangers бросят в «штыки» против российских морпехов, «Ахмата» и десантуры

Киев приступил к формированию четырех полков спецназа наподобие американских «зеленых беретов» для глубинных рейдов на территорию России Украинские источники сообщают, что в Силах специальных операций армии «страны 404» началось формирование никогда не существовавшего в ней прежде крупного разведывательно-диверсионного соединения — Корпуса спецназа Rangers.

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Комментарии
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Максим Буров
Горные штурмовики, воздушные десантники, морпехи и егеря.Вот теперь рейнджеры. Любят селюки понтовые военные звания. А пятачок все равно торчит.
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20 час.
МБ
Максим Буров
Да. В Краматорске им славно прилетело.
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19 час.
Natalija Osminina
Я про БУДУЩЕЕ, а не про прошлое. Сейчас СВО пойдет в направление к Краматорску.
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19 час.

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