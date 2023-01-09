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«Терминатор» - это боевая машина поддержки танков, разработанная для прикрытия пехоты и тяжелой техники

«Терминатор» - это боевая машина поддержки танков, разработанная для прикрытия пехоты и тяжелой техники

﻿﻿Терминатор — танк поддержки танков, предназначенный для прикрытия пехоты и тяжелой техники. Данная разработка является одной из самых современных в действующей российской армии.

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