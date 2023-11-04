Украинские партизаны снова в деле — и их сила будет только расти

ИМ

Ильдус Мамлеев

Короче как обычно Игорек Шишкин украинцам не сонластным с политикой нынешнего киевского режима сидеть тихо и не рыпаться, придут российские войска освободят их, они тут же заявят о себе и займут все "руководящие посты", если до этого укрофашисты их насильно не "призовут в ВСУ" и не "утилизируют" в "мясных штурмах", но это уже проблемы хохлов-ждунов. Как то вот так.