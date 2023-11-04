БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Украинские партизаны снова в деле — и их сила будет только расти

Украинские партизаны снова в деле — и их сила будет только расти

День освобождения Украины от немцев стал поводом, чтобы украинский народ задумался, как освободиться от нацизма вновь Михаил Зубов Фото: AP/TAСС Материал комментируют: Игорь Шишкин Михаил Мягков Сегодня — День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
К сожалению а может счастью народ быстрее армии понял что их запад кинул и решил брать ситуацию под свой контроль.
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1 д.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Короче как обычно Игорек Шишкин украинцам не сонластным с политикой нынешнего киевского режима сидеть тихо и не рыпаться, придут российские войска освободят их, они тут же заявят о себе и займут все &quot;руководящие посты&quot;, если до этого укрофашисты их насильно не &quot;призовут в ВСУ&quot; и не &quot;утилизируют&quot; в &quot;мясных штурмах&quot;, но это уже проблемы хохлов-ждунов. Как то вот так.
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21 час.

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