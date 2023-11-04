День освобождения Украины от немцев стал поводом, чтобы украинский народ задумался, как освободиться от нацизма вновь Михаил Зубов Фото: AP/TAСС Материал комментируют: Игорь Шишкин Михаил Мягков Сегодня — День освобождения Украины от фашистских захватчиков.
Украинские партизаны снова в деле — и их сила будет только расти
Комментарии
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Олег Тимофеев
К сожалению а может счастью народ быстрее армии понял что их запад кинул и решил брать ситуацию под свой контроль.
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1 д.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Короче как обычно Игорек Шишкин украинцам не сонластным с политикой нынешнего киевского режима сидеть тихо и не рыпаться, придут российские войска освободят их, они тут же заявят о себе и займут все "руководящие посты", если до этого укрофашисты их насильно не "призовут в ВСУ" и не "утилизируют" в "мясных штурмах", но это уже проблемы хохлов-ждунов. Как то вот так.
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21 час.
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