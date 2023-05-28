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"Давайте сначала на фронт, а потом уж и за российским паспортом" - предложение Бастрыкина пришлось не по душе мигрантам

"Давайте сначала на фронт, а потом уж и за российским паспортом" - предложение Бастрыкина пришлось не по душе мигрантам

А. Бастрыкин, занимающий должность Председателя СК РФ однозначно высказался касательно нарастающих проблем с незаконными мигрантами в нашей стране во время общения с журналистами.

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