На главу Польши набросились из-за его слов, что Крым — историческая часть РФ

Президента Польши Анджея Дуду раскритиковали за сомнения в том, что Украина сможет вернуть Крым. Польский депутат от крупнейшей фракции в правительстве «Гражданская коалиция» (КО) Роман Гертых назвал заявление Дуды как «невероятно глупое».
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