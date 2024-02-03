На главу Польши набросились из-за его слов, что Крым — историческая часть РФ

Президента Польши Анджея Дуду раскритиковали за сомнения в том, что Украина сможет вернуть Крым. Польский депутат от крупнейшей фракции в правительстве «Гражданская коалиция» (КО) Роман Гертых назвал заявление Дуды как «невероятно глупое».