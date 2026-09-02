Астраханский топливный рынок пережил пятнадцатипроцентный скачок цен производителей

По итогам июля Астраханская область вошла в федеральную тройку лидеров по темпам роста цен производителей на бензин, зафиксировав ценовой скачок сразу на 15,5%.
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