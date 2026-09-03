Грязное платье на школьных воротах: детский крик о помощи, который предпочли не услышать

Начало учебного года традиционно ассоциируется с цветами, улыбками и праздничными линейками. Но в этом году у ворот одной из московских школ вместо праздничного настроения разворачивалась мрачная картина: на заборе висело испачканное, затоптанное школьное платье.
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Свежие комментарии
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Это система .какой министр такие и порядки
Уволить не только педагога ,но и директора школы ,тех представителей органов ВД ,которые проигнорировали обращение родителей школьницы .Ну ,и разбор с наиболее активными участниками этой травли