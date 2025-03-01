Строительные работы по программе «Наш двор» планируется начать в апреле. Об этом сообщила на традиционном совещании в Доме Правительства РТ руководитель департамента управления стратегическими проектами Фонда «Институт развития городов РТ» Арина Петрова.
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