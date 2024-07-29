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Пожар на улице Советской в Самаре: все угрозы были устранены без жертв

Пожар на улице Советской в Самаре: все угрозы были устранены без жертв

Ранним утром 29 июля на улице Советской в Кировском районе Самары произошел пожар. По данным спасательных служб, огонь охватил два неиспользуемых двухэтажных дома общей площадью около 500 квадратных метров.

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