Пожар на улице Советской в Самаре: все угрозы были устранены без жертв

Ранним утром 29 июля на улице Советской в Кировском районе Самары произошел пожар. По данным спасательных служб, огонь охватил два неиспользуемых двухэтажных дома общей площадью около 500 квадратных метров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии