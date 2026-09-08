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День, когда природа говорит о зиме: смотрите на приметы 8 сентября

День, когда природа говорит о зиме: смотрите на приметы 8 сентября

8 сентября в народном календаре отмечают день Натальи Овсяницы и Адриана Осеннего. На Руси эта дата знаменовала завершение уборки овса — одной из важнейших сельскохозяйственных культур.

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