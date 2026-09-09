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Долговечный катализатор для водородных топливных элементов создали российские ученые

Долговечный катализатор для водородных топливных элементов создали российские ученые

Российские ученые нашли способ удешевить и одновременно улучшить ключевой компонент водородных топливных элементов – катализатор.

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