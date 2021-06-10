Аргументы недели

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Депутат Рады Кива заявил, что Виталий Кличко может стать президентом Украины после Зеленского

Депутат Рады Кива заявил, что Виталий Кличко может стать президентом Украины после Зеленского

Мэр Киева, профессиональный боксёр Виталий Кличко может стать президентом Украина после шоумена Владимира Зеленского.

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Владимир Витковский
Следующий шут, но с напрочь отбитыми мозгами !!!
ЕЛена Стовбер
Бедная украина !!!! ..Что ждёт её с ТАКИМИ претендентами....НЕужто нет умных и достойных людей или они ....и не нужны..!???
Владимир Витковский
А таковые имеются в стаде бандерЛохов? Чуть умнее, разве что, псачка !!!
Юрий Седов
Скоро от поп-корна воротить будет, а что поделать, театр абсурда!
Юрий Седов
Скоро от поп-корна воротить будет, а что поделать, театр абсурда!
Вячеслав Михайлов
Еще один президент Украины с отбитыми мозгами. Ужастики какие-то.

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