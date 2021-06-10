Депутат Рады Кива заявил, что Виталий Кличко может стать президентом Украины после Зеленского

Аргументы неделиПолитикаДепутат Рады Кива заявил, что Виталий Кличко может стать президентом Украины после ЗеленскогоМэр Киева, профессиональный боксёр Виталий Кличко может стать президентом Украина после шоумена Владимира Зеленского.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВВладимир ВитковскийСледующий шут, но с напрочь отбитыми мозгами !!!ЕЛена СтовберБедная украина !!!! ..Что ждёт её с ТАКИМИ претендентами....НЕужто нет умных и достойных людей или они ....и не нужны..!???ВВВладимир ВитковскийА таковые имеются в стаде бандерЛохов? Чуть умнее, разве что, псачка !!!Юрий СедовСкоро от поп-корна воротить будет, а что поделать, театр абсурда!Юрий СедовСкоро от поп-корна воротить будет, а что поделать, театр абсурда!ВМВячеслав МихайловЕще один президент Украины с отбитыми мозгами. Ужастики какие-то.Комментировать
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