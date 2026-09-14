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ИА Реалист

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ИИ против ИИ: как банки готовятся к атакам нового поколения

ИИ против ИИ: как банки готовятся к атакам нового поколения

МОСКВА (ИА Реалист). Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов стал свидетелем того, как специалист компании Anthropic в режиме реального времени запустил свою нейросеть Mythos на код программы, который «никто никогда не взламывал» — и она сломала его за минуты.

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