Зарплата для мигрантов в сотни тысяч и отставка Бастрыкина: Киргизы поставили условия Кремлю"

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДАВчера 37K прочитали Особенностью восточного менталитета, как известно, является принимать любые самые запредельные льготы и привилегии как должное, а при малейшем приведении оных к разумной норме считать себя кровно обиженным.
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