Зарплата для мигрантов в сотни тысяч и отставка Бастрыкина: Киргизы поставили условия Кремлю"

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Комментарии
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МБ
Марина Биченова
Кто они все такие чтобы указывать России как ей жить и какие принимать законы? У себя дома все проблемы решили? Хватит сидеть на шее!!!
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12 час.
АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
Не вонючим грязножопым ишакам указывать как жить в России. Пиздуйте в евро жопуитам командуйте..
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11 час.
Maxim
купи на условном западе рабочую визу за 400 баксов
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8 час.

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