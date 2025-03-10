Какой сегодня день: 11 марта

Сегодня, 11 марта в России отмечается День работника органов наркоконтроля 11 марта было выбрано датой праздника в связи с тем, что в этот день в 2003 году Указом Президента России № 306 «Вопросы совершенствования государственного управления в Российской Федерации» было создано специальное уполномоченное ведомство по контролю за оборотом наркотиков.