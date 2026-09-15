"Пыталась убежать, но не смогла": школьницы избили 15-летнюю девочку

Инцидент произошел 5 сентября в рабочем поселке Станционно-Ояшинский Мошковского района. По словам матери 15-летней школьницы, конфликт начали несколько сверстниц, которые, как утверждает женщина, провоцировали девочку и снимали происходящее на видео, сообщает "КП-Новосибирск".
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