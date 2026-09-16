Происшествия
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Происшествия

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В домовладении жителя Рязанской области наркополицейские изъяли 1,7 кг марихуаны

В ходе проведения межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2026» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области и уголовного розыска ОМВД России «Спасский» выявили и пресекли факт хранения марихуаны в крупном размере.

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