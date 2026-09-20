⚡️ В Крыму на одном из участков пытались вбросить бюллетени В селе Перово Симферопольского района на избирательном участке номер 1138 зафиксировали предполагаемый вброс бюллетеней.
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