Lotus Seven получил V8 и превратился в болид для кольцевых гонок

В наши дни Колин Чепмен, пожалуй, известен прежде всего благодаря принципу упрощай и облегчая, а уже потом как основатель Lotus, который воплощал этот принцип в своих автомобилях.
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