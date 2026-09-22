Житель Владимира получил 2,5 года колонии за обрушение дома

Владимирский суд приговорил 58-летнего местного жителя к двум с половиной годам колонии общего режима за самовольное углубление подвала, из-за которого в октябре 2024 года частично обрушился многоквартирный дом № 19 на улице Летне-Перевозинской, а ущерб собственникам превысил 5,8 млн рублей.
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