Житель Владимира получил 2,5 года колонии за обрушение дома

Владимирский суд приговорил 58-летнего местного жителя к двум с половиной годам колонии общего режима за самовольное углубление подвала, из-за которого в октябре 2024 года частично обрушился многоквартирный дом № 19 на улице Летне-Перевозинской, а ущерб собственникам превысил 5,8 млн рублей.