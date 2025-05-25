Камчатские спасатели МЧС России обеспечат безопасность участников исторического лагеря на сахалинском острове Шумшу

Там уже началось возведение лагеря для историков и поисковиков. Задействованы и камчатские спасатели МЧС России, которые будут обеспечивать безопасность участников на протяжении всей исторической экспедиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии