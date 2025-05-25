Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

924 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Ну и кто же он? А то как 70-е по голосу америки-Вася из Тулы заказал песню группы DPИз Республики Кол...
  • Владимир Алтайцев
    Это  ещё  мало. Помню, как лет 10  назал  писали  о  грандиозном пожаре в лесах  Австралии, когда  сгорели  десятки т...За пал сухой трав...
  • Владимир Алтайцев
    нацизм  в действии. Это страшно. Удавить паскуду  после  суда.Пусть ей  кирпич  среди  бела  дня  на  голову  падётВ Запорожской обл...

Камчатские спасатели МЧС России обеспечат безопасность участников исторического лагеря на сахалинском острове Шумшу

Камчатские спасатели МЧС России обеспечат безопасность участников исторического лагеря на сахалинском острове Шумшу

Там уже началось возведение лагеря для историков и поисковиков. Задействованы и камчатские спасатели МЧС России, которые будут обеспечивать безопасность участников на протяжении всей исторической экспедиции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх