В Кургане состоялся смотр-конкурс агитбригад «Безопасность на дороге - наше общее дело!»

В преддверии зимних каникул в Центре культуры и досуга «Спутник» состоялось ежегодное совместное мероприятие Госавтоинспекции и органов образования, направленное на формирование навыков безопасного поведения школьников в условиях улично-дорожной среды и популяризации движения ЮИД.
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