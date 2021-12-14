В Кургане состоялся смотр-конкурс агитбригад «Безопасность на дороге - наше общее дело!»

В преддверии зимних каникул в Центре культуры и досуга «Спутник» состоялось ежегодное совместное мероприятие Госавтоинспекции и органов образования, направленное на формирование навыков безопасного поведения школьников в условиях улично-дорожной среды и популяризации движения ЮИД.