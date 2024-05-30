Радимов — о «Пари НН»: Илич не справился с командой

Владислав Радимов мрачно описал перспективы «Пари НН». Бывший полузащитник сборной России, «Зенита» и «Сарагосы» Владислав Радимов поделился мыслями о перспективах «Пари НН» после поражения в первом стыковом матче от тульского «Арсенала».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии