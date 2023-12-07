МВД: три человека пострадали при стрельбе в брянской гимназии

Три человека пострадали в результате стрельбы в брянской гимназии, сообщает "МВД Медиа".Как отметили в ведомстве, одна из учениц принесла в здание огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, ранив трех человек.
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