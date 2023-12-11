СБУ прокомментировала убийство Кивы

СБУ прокомментировала убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы в Подмосковье. В ведомстве отметили, что СБУ проводит много успешных операций, которые несут «заслуженное наказание военным преступникам и врагам Украины».
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