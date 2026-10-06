Акции Norsk Hydro падают из-за перебоев с поставками газа в Бразилии

Акции Norsk Hydro во вторник снизились на 1% после предупреждения компании о возможных потерях до $100 млн в третьем квартале и до $110 млн в четвертом из-за перебоев с поставками природного газа на завод Alunorte в Бразилии.
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