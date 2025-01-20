Mash: в Казани произошли новые взрывы

На территории Казани произошли новые взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. "Казанцы сообщают о повторных взрывах в городе: грохот было слышно в Авиастроительном, Кировском, Московском и Ново-Савиновском районах", — говорится в сообщении, опубликованном в 6:17 по московскому времени.