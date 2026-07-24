ВС России дронами поразили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

В ходе разведки российские операторы БПЛА обнаружили разведывательные беспилотники ВСУ и тяжёлые гексакоптеры типа «Баба-Яга», а также пункты управления, с которых осуществлялась координация действий вражеских беспилотников.
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