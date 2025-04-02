РИА Новости: РФ на треть нарастила закупки гигиенических товаров из Японии

Суммарные объемы поставок гигиенических товаров для женщин и детей из Японии в Россию увеличились по итогам февраля на 29,61% относительно января, до $814 тысяч, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные Таможенной службы азиатской страны.