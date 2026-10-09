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Бизнесмен из Екатеринбурга Алтушкин впервые показал изнанку своей личной жизни

Екатеринбургский бизнесмен Тимофей Алтушкин впервые откровенно рассказал о том, что обычно остается за кадром: от детских лет в Лондоне до переломного момента, заставившего его отказаться от тусовок.

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