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Голикова: российской экономике до 2032 года потребуется около 12 млн работников

Голикова: российской экономике до 2032 года потребуется около 12 млн работников

До 2032 года рынку труда Российской Федерации необходимо около 12 млн человек. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, ее цитирует РИА Новости.

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