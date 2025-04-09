Сложный вызов: для глухих оказались недоступны экстренные службы

Во Владимирской области общественники подали иск против местного Минздрава, так как в этом регионе инвалиды по слуху не могли вызвать скорую помощь и записаться на прием к врачу: для этого нужно было поговорить по телефону, что делало коммуникацию невозможной.
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