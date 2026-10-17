ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В Омске сотрудники полиции задержали 22-летнего жителя Центрального округа, который на протяжении нескольких месяцев преследовал девушек на улицах города.
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