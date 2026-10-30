продам левую боковину с частями пола и крыши Авео т250. без ржавчины и дыр. цена 6000р. возможно продажа отдельно порога с частью пола(3500), и заднего крыла с аркой и куском пола (3500) .
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